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शाहगंज। सेंट थॉमस रोड के पास दादर बाइपास पर बुधवार को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल को राजकीय पुरुष अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के मीर अहमदपुर गांव निवासी अतुल (21) आजमगढ़ मार्ग स्थित एक निजी अस्पताल में काम करता था। बुधवार की सुबह वह रोज की तरह अस्पताल पहुंचा। इसके बाद अपने दोस्त आकाश के साथ बाइक से सुल्तानपुर रोड की तरफ जा रहा था। बाइक सेंट थॉमस रोड के समीप दादर बाइपास पुल के पास पहुंची थी, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए। प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।