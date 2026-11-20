गौरतलब है कि स्पाइसजेट ने करीब छह महीने तक वाराणसी एयरपोर्ट से अपनी विमान सेवाएं बंद रखी थीं। लगभग एक महीने पहले कंपनी ने वाराणसी से दिल्ली और पुणे के लिए उड़ानों का दोबारा संचालन शुरू किया था। इससे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब लगातार उड़ानें निरस्त होने से एक बार फिर परेशानी बढ़ गई है। वहीं, मुंबई की विमान सेवा शुरू हुए बिना ही टिकटों की बुकिंग किए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।



यात्रियों ने एयरलाइंस प्रबंधन से उड़ानों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने और निरस्त टिकटों की धनराशि समय से वापस करने की मांग की है। स्पाइसजेट के स्थानीय स्टेशन मैनेजर राजेश सिंह ने बताया कि 7 तारीख से ही विमानों का संचालन नहीं हो रहा है। अगले आदेश तक ऑपरेशनल कारणों से रोक है।