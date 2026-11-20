वाराणसी: स्पाइसजेट की उड़ानें निरस्त होने पर एयरपोर्ट पर हंगामा, यात्रियों के साथ परिजन भी परेशान; कई लौटे
स्पाइसजेट की उड़ानें निरस्त होने से एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया। मुंबई और पुणे जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। यात्रियों के साथ उन्हें छोड़ने और लेने पहुंचे परिजन भी परेशान रहे। कुछ यात्रियों ने दूसरी विमानन कंपनियों की उड़ानों से सफर किया, जबकि कई को निराश होकर एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा।
विस्तार
लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की उड़ानों के लगातार निरस्त होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को भी मुंबई और पुणे समेत अन्य शहरों की यात्रा करने यात्री एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन उड़ानें निरस्त होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।
अचानक विमान सेवा रद होने की सूचना मिलने पर यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। यात्रियों के साथ उन्हें छोड़ने आए परिजनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, कुछ यात्री दूसरे विमान से मुंबई, पुणे समेत अपने गंतव्य के लिए रवाना होने में सफल रहे, जबकि कई यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलने के कारण वापस लौटना पड़ा।
जताई नाराजगी
दूसरे विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अतिरिक्त किराया और टिकट की व्यवस्था के लिए भागदौड़ करनी पड़ी। यात्रियों का कहना था कि उन्होंने पहले से टिकट बुक कराया था और यात्रा की पूरी तैयारी के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उड़ान निरस्त होने की जानकारी मिली। कई यात्रियों को जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था, जबकि कुछ के साथ परिवार के सदस्य भी थे।
उड़ान निरस्त होने के बाद टिकट की रकम वापस मिलने को लेकर भी यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। स्पाइसजेट की उड़ानों के निरस्त होने का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है, जो दूसरे शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट या जरूरी काम के लिए यात्रा की योजना बनाते हैं।
गौरतलब है कि स्पाइसजेट ने करीब छह महीने तक वाराणसी एयरपोर्ट से अपनी विमान सेवाएं बंद रखी थीं। लगभग एक महीने पहले कंपनी ने वाराणसी से दिल्ली और पुणे के लिए उड़ानों का दोबारा संचालन शुरू किया था। इससे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब लगातार उड़ानें निरस्त होने से एक बार फिर परेशानी बढ़ गई है। वहीं, मुंबई की विमान सेवा शुरू हुए बिना ही टिकटों की बुकिंग किए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।
यात्रियों ने एयरलाइंस प्रबंधन से उड़ानों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने और निरस्त टिकटों की धनराशि समय से वापस करने की मांग की है। स्पाइसजेट के स्थानीय स्टेशन मैनेजर राजेश सिंह ने बताया कि 7 तारीख से ही विमानों का संचालन नहीं हो रहा है। अगले आदेश तक ऑपरेशनल कारणों से रोक है।