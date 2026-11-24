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जौनपुर। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा और साक्षात्कार में सफलता हासिल कर उत्कर्ष मिश्रा का चयन भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में कंपनी प्रॉसिक्यूटर अधिकारी पद पर हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर है। कुल्हनामऊ निवासी उत्कर्ष मिश्रा दीवानी न्यायालय में कार्यरत संतोष मिश्रा के बेटे हैं। उनके बड़े पिता और कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री आनंद मिश्रा ने बताया कि उत्कर्ष ने इलाहाबाद विवि से बीए एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद यूपीएससी की परीक्षा और साक्षात्कार में सफलता प्राप्त कर यह मुकाम हासिल किया।