फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Upon hearing the episode of Rama and the boatman

Jaunpur News: राम और केवट प्रसंग सुन श्रोता हुए सभी भावविभोर

Sun, 01 Nov 2026 02:34 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Upon hearing the episode of Rama and the boatman
गोपी पुर राम लीला में अंतिम दिन आयोजित मेले में राम रावण का युद्ध देखने जुटी भीड़ - फोटो : doda news
धर्मापुर। शीतला चौकियां धाम स्थित साहू मैरेज हाल में चल रहे पांच दिवसीय श्रीराम कथा के पहले दिन शुक्रवार देर रात्रि तक कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्रद्धालु राम और केवट प्रसंग की कथा सुनकर भावविभोर हो गए। वाराणसी से पधारे मानस कोविद कथावाचक डॉ. मदन मोहन मिश्र ने कहा कि निर्बल बलवान से डरता है, निर्धन धनवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, लेकिन चरित्रवान से सभी डरते हैं। रावण इतना बलवान था कि उसके चलने पर पृथ्वी कांपती थी, इतना धनवान कि सोने की दीवारें थीं, इतना विद्वान कि वेदों पर भाष्य करता था, लेकिन चरित्रवान न होने से आज भी विजयादशमी पर उसका पुतला जलाया जाता है। पुष्प वाटिका प्रसंग का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धा से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और निर्मल मन से परमात्मा के चरणों का ध्यान करने से ही उनका आचरण जीवन में उतरता है। डॉ. अखिलेश चंद्र पाठक ने केवट प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गंगा पार करने निषादराज केवट के पास पहुंचे तो केवट ने कहा कि सुना है आपके चरणों की रज से पत्थर की शिला अहिल्या बन गई, कहीं मेरी काठ की नैया स्त्री बन गई तो मेरा रोजगार ही खत्म हो जाएगा। संचालन गुड्डू उपाध्याय ने किया। इस दौरान राम आसरे साहू, मदन साहू, शिव आसरे गिरी, विपिन सैनी, सावन त्रिपाठी, सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed