Jaunpur News: राम और केवट प्रसंग सुन श्रोता हुए सभी भावविभोर

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उन्होंने कहा कि जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गंगा पार करने निषादराज केवट के पास पहुंचे तो केवट ने कहा कि सुना है आपके चरणों की रज से पत्थर की शिला अहिल्या बन गई, कहीं मेरी काठ की नैया स्त्री बन गई तो मेरा रोजगार ही खत्म हो जाएगा। संचालन गुड्डू उपाध्याय ने किया। इस दौरान राम आसरे साहू, मदन साहू, शिव आसरे गिरी, विपिन सैनी, सावन त्रिपाठी, सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे।

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धर्मापुर। शीतला चौकियां धाम स्थित साहू मैरेज हाल में चल रहे पांच दिवसीय श्रीराम कथा के पहले दिन शुक्रवार देर रात्रि तक कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्रद्धालु राम और केवट प्रसंग की कथा सुनकर भावविभोर हो गए। वाराणसी से पधारे मानस कोविद कथावाचक डॉ. मदन मोहन मिश्र ने कहा कि निर्बल बलवान से डरता है, निर्धन धनवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, लेकिन चरित्रवान से सभी डरते हैं। रावण इतना बलवान था कि उसके चलने पर पृथ्वी कांपती थी, इतना धनवान कि सोने की दीवारें थीं, इतना विद्वान कि वेदों पर भाष्य करता था, लेकिन चरित्रवान न होने से आज भी विजयादशमी पर उसका पुतला जलाया जाता है। पुष्प वाटिका प्रसंग का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धा से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और निर्मल मन से परमात्मा के चरणों का ध्यान करने से ही उनका आचरण जीवन में उतरता है। डॉ. अखिलेश चंद्र पाठक ने केवट प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया।