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मछलीशहर। जौनपुर-रायबरेली हाईवे पर बड़े पावर हाउस के पास सोमवार की भोर में अज्ञात वाहन की टक्कर से करीब 55 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के अनुसार मृतक के चेहरे पर दाढ़ी है। प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के थानों को भी सूचना दी जा रही है, ताकि उसकी पहचान हो सके।जफराबाद। वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग पर हौज पोखरा गांव के पास सोमवार को नीलगाय को बचाने के प्रयास में एक कार डिवाइडर पार कर दूसरी कार से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में एक वृद्ध सहित चार लोग घायल हो गए। सभी को ट्रामा सेंटर हौज पहुंचाया गया। सरपतहां क्षेत्र के करीमपुर बिंद गांव निवासी लकवाग्रस्त प्रमोद उपाध्याय (74) अपने बेटे अनंजय उपाध्याय (32) और चालक के साथ इर्टिगा कार से बीएचयू दवा लेने गए थे। लौटते समय उनकी कार हौज पोखरा के पास पहुंची थी, तभी नीलगाय को बचाने के प्रयास में दूसरी कार डिवाइडर पार कर उनकी कार से टकरा गई। दूसरी कार में कन्नौज निवासी हिमांशु द्विवेदी (35), उनके भतीजे स्वतंत्र द्विवेदी (24) और चालक सवार थे। सभी वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे में प्रमोद उपाध्याय, अनंजय उपाध्याय, हिमांशु द्विवेदी और स्वतंत्र द्विवेदी घायल हो गए। इसमें प्रमोद की हालत गंभीर बताई गई है। थाना प्रभारी तारकेश्वर राय ने बताया कि सभी घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजने के साथ ही वाहनों को राजमार्ग से हटा दिया गया है।