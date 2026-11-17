विज्ञापन



कुलपति ने विद्यार्थियों के साथ भोजन कर सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कच्ची खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, खरीद के मानकों और ब्रांड की जानकारी ली। दूध, पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों को विश्वसनीय दुकानों से खरीदने और नियमित जांच कराने का निर्देश दिया। रसोईघर, भोजनालय और छात्रावास परिसर में नियमित सफाई के आदेश दिए गए। खाद्य सामग्री की खरीद व भंडारण में पारदर्शिता बरतने पर जोर दिया गया। स्टॉक रजिस्टर में विवरण दर्ज करने और नियमित स्टॉक एंट्री सुनिश्चित करने को कहा। कुलपति ने कहा कि पौष्टिक भोजन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, स्वच्छ वातावरण बनाए रखें।

विज्ञापन

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने सोमवार को छात्र और छात्राओं के छात्रावासों का निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, खाद्य सामग्री की शुद्धता और रसोईघर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।