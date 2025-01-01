ऋषि और कृषि संस्कृति का मिलन ही सीताराम का मिलन : डॉ. मिश्र

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उन्होंने कहा कि पहले देश ऋषि प्रधान था, इसके बाद कृषि प्रधान हुआ। जब जनक साधना रूपी खेती में अनुष्ठान रूपी हल चलाते हैं, तभी भक्ति रूपी सीता की प्राप्ति होती है। बुद्धिजीवी जब श्रमजीवी बनेगा, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। माता सीता के आभूषणों की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि हाथ में सेवा रूपी कंगन, कमर में संयम की करधनी और पैरों में सदाचार की पायल होनी चाहिए। इन गुणों को अपनाकर ही भक्ति और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। जौनपुर के मूल निवासी कथावाचक डॉ. अखिलेश चंद्र पाठक ने सत्संग की महिमा बताते हुए कहा कि अच्छे लोगों की संगति से सद्गुणों का विकास होता है। सत्संग से विवेक जागृत होता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार जैसे विकार कम होते हैं। कथा के समापन पर आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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धर्मापुर। शीतला चौकियां धाम स्थित एक हॉल में चल रही पांच दिवसीय श्रीराम कथा के तीसरे दिन रविवार की रात कथावाचक डॉ. मदन मोहन मिश्र ने ऋषि और कृषि संस्कृति के समन्वय को सीताराम मिलन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जन्म यज्ञ के प्रसाद से हुआ, इसलिए वे ऋषि संस्कृति के प्रतीक हैं, जबकि माता सीता का प्राकट्य राजा जनक के हल चलाने से हुआ, इसलिए वे कृषि संस्कृति की प्रतीक हैं।