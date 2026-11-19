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डोभी। चंदवक थाना क्षेत्र के खुज्जी बाजार में बुधवार की रात में करीब 10:30 बजे आजमगढ़ से वाराणसी जा रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकराने के बाद सड़क किनारे लगे संकेतक बोर्ड से जा भिड़ा। हादसे में ट्रेलर चालक चंदौली जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के मन्नूपुर गांव निवासी रोहित (23) घायल हो गया। चंदवक थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि ट्रेलर सड़क पर लगे संकेतक से टकरा गया था। पीछे से गुजर रही डायल 112 पुलिस की टीम ने एंबुलेंस से घायल चालक को सीएचसी डोभी भिजवाया। पुलिस ने बताया कि चालक को झपकी आने के कारण हादसा हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया।