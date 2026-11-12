Jaunpur News: दांतों में दबाकर धागा खोल रहा था किशोर गले से होते हुए पेट में पहुंच गई सुई

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मीरगंज। मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के तिलौरा गांव में साड़ी में फाल लगाने वाली सुई निगलने से हर्ष मौर्य (13) की हालत बिगड़ गई। परिजनों की तत्परता और प्रयागराज के डॉक्टरों के प्रयास से एंडोस्कोपी विधि से सुई को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब किशोर की हालत सामान्य है। तिलौरा निवासी अजय मौर्य उर्फ पिंटू का पुत्र हर्ष घर पर साड़ी में फाल लगाने वाली सुई से धागा खोल रहा था। धागा निकालने के लिए उसने सुई को दांतों में दबा रखा था। इसी दौरान अचानक सुई गले में फंस गई। घबराए परिजन उसे स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए। ग्राम प्रधान पुत्र अजय सिंह के अनुसार, स्थानीय सलाह पर किशोर को रोटी खिलाई गई। इससे सुई गले से खिसककर पेट में पहुंच गई। इसके बाद किशोर के पेट में तेज दर्द होने लगा। गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन उसे जौनपुर के एक निजी अस्पताल ले गए। प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज स्थित शांति विलास अस्पताल रेफर कर दिया। वहां चिकित्सकों ने बिना चीर-फाड़ किए एंडोस्कोपी (पाइप) विधि से पेट में फंसी सुई निकाल ली। किशोर के पिता अजय कुमार ने बताया कि उपचार के बाद बेटे की हालत अब पूरी तरह सामान्य और स्थिर है।