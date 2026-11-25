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सुइथाकलां। सरपतहां थाना क्षेत्र के सुइथाकलां गांव के घमहकपूरा मजरे में मंगलवार को घर के पीछे स्थित तालाब में डेढ़ महीने से लापता महिला का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। कंकाल पर साड़ी और अन्य कपड़े लिपटे थे। इन्हें देखकर पति और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसकी पहचान संगीता (38) के रूप में की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घमहकपूरा निवासी घोसे बिंद की पत्नी संगीता बीते 12 अक्तूबर को अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों के मुताबिक, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला तो पति ने 16 अक्तूबर को सरपतहां थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मंगलवार को घोसे बिंद घर के पीछे स्थित तालाब की ओर गए तो जलकुंभी के बीच पानी में कंकाल दिखाई दिया। शोर मचाने पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कंकाल बाहर निकलवाया। महिला अपने पीछे दो बच्चे माल्हू और रानी को छोड़ गई है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।