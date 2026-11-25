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जौनपुर। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर मंगलवार की शाम को खालसा पंथ की ओर से नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शाम छह बजे शुरू हुई यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुरु तेग बहादुर की तपस्थली रास मंडल पहुंची। शोभायात्रा के दौरान पांच प्यारों के दर्शन के लिए जगह-जगह श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। विभिन्न समितियों ने उनका स्वागत कर श्रद्धा प्रकट की। इस दौरान अमृतसर से आई जत्था पार्टी के जितेंद्र सिंह ने कीर्तन प्रस्तुत कर संगत को निहाल किया। वहीं, लखनऊ से पहुंचे कथा वाचक जगदीश सिंह ने गुरु नानक देव की शिक्षाओं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। वक्ताओं ने प्रेम, सेवा, समानता और भाईचारे को समाज की मजबूती का आधार बताया। आयोजन समिति के अध्यक्ष सरदार मनमोहन सिंह ने कहा कि शोभायात्रा का उद्देश्य गुरुजनों के विचारों और आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना है। आयोजन की तैयारियों में सहयोग के लिए उन्होंने जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद का आभार जताया। गौरतलब है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर सिख समाज को नई पहचान दी। उनके जीवन का संदेश अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने के साथ ही समानता और धर्म की रक्षा करना था। प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और गुरु की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। संवाद