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नगर पंचायत खेतासराय के पुरानी बाजार रोड पर जेबी मेगा मार्ट के पास लगा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव के नाम वाला शिलापट्ट शनिवार की रात करीब दस बजे टूटकर गिर गया। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि जांच कर रही है। करीब 15 महीने पहले बभनौटी वार्ड में 1.36 करोड़ रुपये की लागत से इंटरलॉकिंग, नाली और सीसी रोड सहित विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया था। इसी कार्यक्रम से संबंधित शिलापट्ट पुरानी बाजार रोड पर लगाया गया था। शनिवार की रात अचानक शिलापट्ट टूटकर गिर गया।