Jaunpur News: पुष्य नक्षत्र में वाहनों और आभूषणों की सबसे ज्यादा हुई खरीदारी

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इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। ज्योतिष एवं तंत्र के आचार्य डॉ. शैलेश मोदनवाल के अनुसार, पुष्य नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति और स्वामी शनिदेव हैं। बृहस्पति ज्ञान और समृद्धि, जबकि शनि स्थायित्व के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। एक नवंबर को सुबह 10:36 बजे रवि पुष्य योग का संयोग बना, जो पूरे दिन और रात तक रहेगा। इस योग में निवेश, खरीदारी, जप, तप, दान और पूजा-पाठ करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। कारोबारियों की मानें तो इस नक्षत्र में बाजार गुलजार रहा।सबसे ज्यादा वाहनों और आभूषणों की खरीदारी हुई है।