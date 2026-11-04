सूदखोरी का खेल : 7 दिन में हेल्पलाइन आईं 17 शिकायतें, एक मामले में प्राथमिकी दर्ज

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पुलिस के पास आ रही शिकायतों की पड़ताल में कर्ज देने के तरीके से लेकर रकम वसूलने तक कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि जरूरतमंदों को रुपये देते समय गारंटी के नाम पर हस्ताक्षरयुक्त ब्लैंक चेक और स्टांप ले लिए जाते हैं। कर्ज की रकम लौटाने के बाद भी ये दस्तावेज वापस नहीं किए जाते। बाद में चेक में मनमानी रकम भरकर बैंक में लगाया जाता है और बाउंस होने पर न्यायालय में मामला दर्ज कराकर दबाव बनाया जाता है। इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 26 अक्तूबर को मोबाइल नंबर 9454458196 जारी किया था। इस नंबर पर एक सप्ताह के दौरान 17 शिकायतें आई हैं। पुलिस इनकी जांच कर रही है। जांच के बाद 28 अक्तूबर को एक मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।शहर कोतवाली में ओलंदगंज के रेडीमेड कपड़ा कारोबारी ने सिपाह निवासी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि उसने पांच लाख रुपये उधार लेने के बदले तीन सादे चेक, पत्नी का एक चेक और हस्ताक्षरयुक्त स्टांप व कागजात गारंटी के तौर पर दिए थे। पीड़ित का दावा है कि वह 4.35 लाख रुपये लौटा चुका है, इसके बावजूद दो लाख रुपये अतिरिक्त ब्याज मांगा जा रहा है। आरोप है कि एक चेक पर 10 लाख रुपये भरकर उसे दूसरे के माध्यम से बाउंस कराया गया और न्यायालय में मामला दाखिल कराया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।एसपी डॉ. यशवीर सिंह के मुताबिक, 26 अक्तूबर से एक सप्ताह के दौरान सूदखोरी के खिलाफ 17 शिकायतें मिली हैं। सभी की जांच कराई जा रही है। सूदखोरी करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीड़ितों से बिना डरे शिकायत करने की अपील की है। संबंधित थाने में लिखित शिकायत देने के साथ ही मोबाइल नंबर 9454458196 पर सूचना दी जा सकती है। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अब तक एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।