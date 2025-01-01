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मामला संज्ञान में नहीं था। इसकी जांच कर दो-चार दिन के अंदर सड़क पर बने गड्ढों की मरम्मत करा दी जाएगी। - विवेक कुमार, अधिशासी अभियंता,जल निगम ग्रामीण



ताराजीवनपुर। हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन चुका है। सकलडीहा ब्लॉक की जलालपुर ग्रामसभा स्थित धमिना गांव में पाइप बिछाने के लिए खोदी गई सड़क की तीन साल बाद भी मरम्मत नहीं कराई गई। इससे गांव का मुख्य मार्ग बदहाल हो गया है। जगह-जगह गड्ढे, उखड़ी इंटरलॉकिंग और सड़क पर पड़े मलबे से आए दिन ग्रामीण गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। करीब तीन साल पहले हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों ने सड़क को जगह-जगह खोद दिया था। काम पूरा होने के बाद खोदे गए हिस्सों की मरम्मत नहीं कराई गई। इससे धीरे-धीरे पूरी सड़क की हालत खराब हो गई। पाइपलाइन बिछाने के दौरान नाली भी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर गड्ढे और मलबा होने से आवागमन करना मुश्किल हो गया है। दोपहिया वाहन सवार अक्सर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बरसात के दिनों में कीचड़ और जलजमाव के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। गांव के ग्रामीण नामवर यादव, जितेंद्र, बाबूलाल, बबलू, शिवलोचन, राधेश्याम, जीयन यादव और संजय यादव सहित अन्य लोगों ने विभागीय अधिकारियों से सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।