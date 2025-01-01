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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   The foundation stone of Karbala laid in Kalapur in memory of the martyrs of Karbala

Jaunpur News: शोहदा-ए-कर्बला की याद में कलापुर में रखी गई कर्बला की संगे बुनियाद

Tue, 03 Nov 2026 12:28 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:28 AM IST
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The foundation stone of Karbala laid in Kalapur in memory of the martyrs of Karbala
कलापुर में हजरत इमाम हुसैन की याद में कर्बला के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ करते धर्मगुरु एवं
जौनपुर। जिले के कलापुर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कर्बला के पुनर्निर्माण कार्य की संगे बुनियाद धार्मिक माहौल और अकीदत के साथ रखी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में उलमा-ए-दीन, धार्मिक एवं सामाजिक हस्तियां और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौलाना जाबिर जौरासी साहब, मौलाना अहमद अली आबिदी साहब, मौलाना सफदर हुसैन जैदी साहब, हाईकोर्ट के जज सैयद कमर हसन रिजवी एवं पूर्व एमएलसी सिराज मेहदी ने संयुक्त रूप से कर्बला के पुनर्निर्माण कार्य की बुनियाद रखी। इस अवसर पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी, उनके सब्र, हकपरस्ती और इन्सानियत के लिए दिए गए पैगाम को याद किया गया। कर्बला का वाकया केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि हक और इंसाफ की राह पर डटे रहने, जुल्म के सामने न झुकने तथा इंसानी मूल्यों की हिफाजत करने का अमर संदेश है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार और अजीम कुर्बानी से पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि सच्चाई और इन्साफ के रास्ते पर चलते हुए किसी भी तरह की कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्बला की यही तालीम आज भी इन्सानियत को हक, सब्र, वफादारी और इन्साफ का रास्ता दिखाती है। कर्बला के पुनर्निर्माण की यह पहल धार्मिक विरासत को संजोने और आने वाली नस्लों को कर्बला के ऐतिहासिक महत्व एवं उसके पैगाम से परिचित कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में जरगाम हैदर, मंजूर मेहदी, हामिद जाफर मीसम, गुड्डू भाई, जेडके फैजान, राजेश सिंह उपस्थित रहे।
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