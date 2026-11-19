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बदलापुर। कस्बे में श्रीराम नाट्य समिति बदलापुर के रंगमंच पर बुधवार की रात में सीता हरण और शूर्पणखा की नाक काटने की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। सीता हरण का दृश्य देखकर दर्शक भावुक हो उठे। लीला में दिखाया गया कि पंचवटी पहुंची रावण की बहन शूर्पणखा ने भगवान राम को अपने प्रेमजाल में फंसाने का प्रयास किया। इस पर क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इसकी जानकारी मिलने पर रावण मामा मारीच के पास पहुंचा। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर भगवान राम को वन की ओर ले गया और उनकी आवाज में ''हाय राम'' की पुकार लगाई। आवाज सुनकर सीता व्याकुल हो उठीं और लक्ष्मण को राम की मदद के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन उनके आग्रह पर वे राम की खोज में चले गए। इसी बीच साधु का वेश धारण कर पहुंचे रावण ने सीता का हरण कर लिया। लीला का शुभारंभ पूर्व विधायक ओमप्रकाश दुबे ने किया।