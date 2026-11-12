Jaunpur News: कलाकारों ने बिखेरे सांस्कृतिक रंग, शिव-पार्वती विवाह के मंचन ने मोहा मन

अंतिम दिन स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों के साथ शिव-पार्वती विवाह, महाभारत और रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का मंचन आकर्षण का केंद्र रहा। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने उत्साह बढ़ाया। शुभारंभ आरडीएस पब्लिक स्कूल, अवध इंटरनेशनल स्कूल और सितमसराय सहित विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। आरडीएस फार्मेसी कॉलेज और ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। नन्हें कलाकारों ने गीत और नृत्य से भारतीय संस्कृति की छटा बिखेरी। उनके आत्मविश्वास और प्रस्तुति की दर्शकों ने सराहना की। महोत्सव के दूसरे दिन भगवान महाकाल के दिव्य स्वरूप, शिव-पार्वती विवाह और महाभारत के प्रसंगों का सजीव मंचन किया गया।क्षेत्र के चार गांवों से पहुंची रामलीला मंडलियों ने श्रीराम-सीता विवाह, धनुष यज्ञ और राजा दशरथ के विलाप का मंचन किया। सीता स्वयंवर और राम-रावण युद्ध के दृश्यों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। शिखा की शपथ नाटक और पारंपरिक संस्कृत शंखनाद की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। समापन समारोह के मुख्य अतिथि आरडीएस फॉर्मेसी कॉलेज के निदेशक संदीप सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि माला सिंह, कांग्रेस नेता गुरु गोपाल सिंह और समाजसेवी नवीन सिंह छतारी ने कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्य अतिथि ने कहा कि सांस्कृतिक आयोजन हमारी प्राचीन धरोहर और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का माध्यम हैं। अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों, संगीतकारों और सहयोगियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष पंकज सिंह, डॉ. लाल प्रताप सिंह, अरविंद सिंह, धीरज गिरी, सचिन सेठ, आशुतोष अग्रवंशी, रविशंकर आदि रहे।