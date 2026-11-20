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मुंगराबादशाहपुर। गौरैयाडीह स्थित शक्तिपीठ दौलतिया हनुमान मंदिर परिसर के तालाब में शुक्रवार को नहाते समय डूबकर सत्यम यादव (14) निवासी अहमदपुर कैथौली की मौत हो गई। हादसे के बाद उसके साथ मौजूद तीन दोस्तों में चीखने लगे। पुलिस ने रेस्क्यू कर किशोर के शव को तालाब से बाहर निकाला। थानाध्यक्ष गजानंद चौबे ने बताया कि सत्यम जूनियर हाईस्कूल जयपालपुर में कक्षा आठ में पढ़ता था। शुक्रवार को वह अपने तीन दोस्तों अतुल गौतम निवासी गोविंदासपुर, सनी गौतम और शिवम गौतम निवासी सरायडिंगुर के साथ किसी काम से दौलतिया हनुमान मंदिर आया था। काम निपटाने के बाद चारों दोस्त मंदिर परिसर स्थित तालाब में नहाने उतर गए। इसी दौरान सत्यम गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। सत्यम को डूबता देख उसके दोस्त घबरा गए। तीनों किसी तरह तालाब से बाहर निकले और शोर मचाकर मदद मांगी। सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू कर सत्यम को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।