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शाहगंज। श्रीराम जानकी मंदिर स्थित श्रीसंगतजी परिसर में मोदनसेन महाराज की जयंती बुधवार को धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान युवा मोदनवाल समाज की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज की एकता, संगठन की मजबूती और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। दो दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसमें समाज के लोगों ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। दूसरे दिन अक्षय नवमी पर जयंती समारोह की शुरुआत मोदनसेन महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूजा-अर्चना के साथ हुई। मुख्य अतिथि मोदनवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ज्ञानपुर के चेयरमैन डॉ. घनश्याम दास मोदनवाल ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए आपसी एकजुटता और युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। विशिष्ट अतिथि आरपीएस मानवाधिकार फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी गुप्ता और ग्लोबल ओवरसीज के निदेशक बृजेश गुप्ता ने भी नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं। अध्यक्षता महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश मोदनवाल ने की। समारोह में युवा मोदनवाल समाज के नव निर्वाचित अध्यक्ष आदित्य मोदनवाल सहित नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। समाज के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया।