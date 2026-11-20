विज्ञापन

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीय कबड्डी (पुरुष) प्रतियोगिता 2026-27 में शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। मेजबान पूर्वांचल विश्वविद्यालय और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और अखिल भारतीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की टीम ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को 44-22 अंकों से हराया। वहीं, आजमगढ़ विश्वविद्यालय की टीम ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 48-18 अंकों के बड़े अंतर से शिकस्त दी। प्रतियोगिता में इससे पहले खेले गए मुकाबलों में एसजी गुरु विश्वविद्यालय ने बीएनएम विश्वविद्यालय को 55-33, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने आरआईएस विश्वविद्यालय को 42-27 और एसएमके विश्वविद्यालय ने नॉर्थ लखीमपुर विश्वविद्यालय को 61-24 से हराया। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने एसएमपी विश्वविद्यालय को 47-25 से शिकस्त दी। मिथिला विश्वविद्यालय ने बर्धमान विश्वविद्यालय को 42-11 से हराया। अन्य मुकाबलों में वीकेएसयू आरा ने सीसीएसबी गया विश्वविद्यालय को 36-6, किट विश्वविद्यालय ने एचसीवाई विश्वविद्यालय को 32-17 और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एफएम विश्वविद्यालय को 56-13 से पराजित किया। दूसरे दौर में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने एसजी गुरु विश्वविद्यालय को 30-27, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने एसएमके विश्वविद्यालय को 22-20 और किट विश्वविद्यालय ने गोरखपुर विश्वविद्यालय को 44-25 से हराया। इस अवसर पर प्रो. प्रमोद यादव, डॉ. शेखर सिंह, डॉ. नितेश जायसवाल, डॉ. प्रशांत राय, रजनीश सिंह और राजेश सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे