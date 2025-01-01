विज्ञापन



उन्होंने बूथ संख्या 362 से 366, 369 से 374, 469 से 474 और 479 से 482 का निरीक्षण किया। सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) उपस्थित मिले। विशेष कार्याधिकारी ने आलेख्य मतदाता सूची की उपलब्धता, सुपरवाइजरों के पर्यवेक्षण, बीएलओ एप के उपयोग और मतदाताओं की सहायता के लिए बनाए गए हेल्प डेस्क की स्थिति देखी। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की निर्धारित चेकलिस्ट और मानकों के अनुसार व्यवस्थाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान नए मतदाताओं, विशेषकर 18 से 19 वर्ष के युवाओं और महिलाओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में संशोधन, स्थानांतरण और दिव्यांग मतदाताओं के चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 उपलब्ध मिले। पात्र नागरिक बूथों पर आवेदन जमा करते मिले। बीएलओ आवेदनों की जांच कर पावती देने और उन्हें ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करते पाए गए। विशेष कार्याधिकारी ने 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के सत्यापन, मार्क इलेक्टर्स की जांच और लंबित कॉलों के समयबद्ध निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए पूरी पारदर्शिता और तत्परता से कार्य किया जाए।

विज्ञापन

जौनपुर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत रविवार को जिले के विभिन्न मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से आए विशेष कार्याधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने सदर विधानसभा क्षेत्र के 18 से अधिक बूथों का निरीक्षण कर मतदाता पंजीकरण कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।