विज्ञापन

खेतासराय। मनेछा गांव के पास रविवार की रात में अलग-अलग सड़क हादसों में छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। पहली घटना रात करीब साढ़े दस बजे हबीब अस्पताल के पास हुई। यहां ऑटो और बाइक में आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार करन (26), चंदन (27) निवासी मारुफपुर रुधौली घायल हो गए। वहीं, ऑटो चालक सहित उसमें सवार तीन यात्रियों को भी चोटें आईं। दूसरी घटना मनेछा बाजार में हुई। यहां चालक को झपकी आने से अनियंत्रित ट्रेलर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हादसे में चालक और परिचालक बच गए। ट्रेलर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों घटनाओं की जांच की जा रही है।