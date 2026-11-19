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जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर स्थित इनडोर स्टेडियम में चल रही पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीय कबड्डी (पुरुष) प्रतियोगिता 2026-27 में बृहस्पतिवार को रोमांचक मुकाबले हुए। विभिन्न विश्वविद्यालयों की टीमों के बीच 17 मैच खेले गए। कई मुकाबलों में अंतिम समय तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। 21 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में शुक्रवार को आठ टीमों के बीच चार क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पूल-ए में बीएनएम विश्वविद्यालय ने संबलपुर विश्वविद्यालय को 37-26 से हराया। एसजी गुरु विश्वविद्यालय ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 48-39 से शिकस्त दी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने मगध विश्वविद्यालय को 39-33 से पराजित किया। वहीं, आरआईएस और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के बीच हुए कड़े मुकाबले में आरआईएस ने महज एक अंक के अंतर से 31-30 से जीत दर्ज की। पूल-बी में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने पूर्णिया विश्वविद्यालय को 54-13 से करारी शिकस्त दी। नॉर्थ लखीमपुर विश्वविद्यालय ने मैट्स विश्वविद्यालय को 37-09 से हराया, जबकि एसएमके विश्वविद्यालय ने एबीवी विश्वविद्यालय को 34-25 से पराजित किया। त्रिपुरा और वर्दमान विश्वविद्यालय के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में त्रिपुरा ने 33-32 से जीत हासिल की। खेल सचिव डॉ. शेखर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता निर्णायक चरण में पहुंच गई है। शुक्रवार को चार क्वार्टर फाइनल के साथ चार लीग मैच भी खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल जीतने वाली चारों टीमें सीधे ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालयीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करेंगी। मुकाबलों के दौरान इनडोर स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहा। दर्शकों की तालियों और उत्साहवर्धन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता रहा। प्रतियोगिता के निदेशक सुरेश कुमार सिंह रहे। रेफरी पैनल में जेपी सिंह, शिवमुनी, जितेंद्र कुमार पटेल, धर्मेंद्र कुमार, अजीत कुमार, माया प्रसाद राय और कन्हैया बिहारी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस दौरान डॉ. विजय तिवारी, रजनीश सिंह, अशोक सिंह और सतेन्द्र सिंह मौजूद रहे। संचालन राजेश सिंह ने किया।