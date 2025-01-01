विज्ञापन

जौनपुर। जिले के केराकत थाना क्षेत्र के पसेवा गांव निवासी खिलाड़ी शशांक यादव का चयन उत्तर प्रदेश की अंडर-19 क्रिकेट टीम में हुआ है। उनका चयन प्रतिष्ठित कूच बिहार ट्रॉफी के लिए किया गया है। इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। शशांक यादव के चाचा रमेश यादव (जितेंद्र) ने बताया कि नोएडा में आयोजित प्रदेश स्तरीय कैंप में प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन यूपी अंडर-19 टीम में हुआ है। वर्तमान में शशांक टीम के साथ लखनऊ में हैं। शशांक के चयन पर परिजनों, शुभचिंतकों और गांव के लोगों ने खुशी जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।