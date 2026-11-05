Jaunpur News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 2.75 लाख हड़पे, प्राथमिकी

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इसके एवज में तीन लाख रुपये मांगे थे। 21 दिसंबर 2024 को अमर सिंह के खाते में 50 हजार रुपये ऑनलाइन भेजे थे। इसके अलावा एक लाख 40 हजार रुपये नकद और माइक्रो क्रेडिट संस्था से एक लाख 10 हजार रुपये का ऋण लेकर नकद दिए थे। आरोपियों ने अक्तूबर 2024 में 4500 रुपये मानदेय का उल्लेख करते हुए नियुक्ति पत्र भी दिया था। बाद में जांच कराने पर नियुक्ति पत्र फर्जी निकला। विज्ञापन

नौकरी नहीं मिलने पर रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने केवल 25 हजार रुपये लौटाए। बाकी रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद इसके एवज में तीन लाख रुपये मांगे थे। 21 दिसंबर 2024 को अमर सिंह के खाते में 50 हजार रुपये ऑनलाइन भेजे थे। इसके अलावा एक लाख 40 हजार रुपये नकद और माइक्रो क्रेडिट संस्था से एक लाख 10 हजार रुपये का ऋण लेकर नकद दिए थे। आरोपियों ने अक्तूबर 2024 में 4500 रुपये मानदेय का उल्लेख करते हुए नियुक्ति पत्र भी दिया था। बाद में जांच कराने पर नियुक्ति पत्र फर्जी निकला।नौकरी नहीं मिलने पर रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने केवल 25 हजार रुपये लौटाए। बाकी रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला से 2.75 लाख रुपये हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता बरावां गांव निवासी आरती देवी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले की शिकायत की थी। पीड़िता ने बताया कि गांव के ही अमर सिंह और उसके पिता मोहन लाल ने करीब डेढ़ वर्ष पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नौकरी लगवाने का भरोसा दिया था।