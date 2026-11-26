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राजपुर रुखार निवासी विनोद यादव की मंगलवार की रात में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर घर पहुंचे तो परिवार के लोग आक्रोशित हो गए। इसके बाद विनोद के पिता रामफेर यादव परिजनों के साथ राजा बाजार मार्ग पर शव रखकर बैठ गए। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर कार्यवाहक थानाध्यक्ष महराजगंज मुरलीधर राव, तेजी बाजार के थानाध्यक्ष सत्येंद्र पटेल और सुजानगंज के थानाध्यक्ष अमित पांडेय पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझाया और आरोपी को हिरासत में लेने का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम समाप्त हुआ। परिजनों ने पिलकिछा घाट पर विनोद का अंतिम संस्कार किया। उधर, राजस्व टीम ने किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत पीड़ित परिवार को लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। कार्यवाहक थानाध्यक्ष मुरलीधर राव ने बताया कि अभी तक परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और बिजली का झटका लगने की बात सामने आई है। तहरीर मिलने पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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महराजगंज। जनरेटर मिस्त्री की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग के लिए परिजनों ने बृहस्पतिवार को राजा बाजार मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। करीब दो घंटे तक चले जाम के बाद पुलिस की ओर से आरोपी को हिरासत में लेने और कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर परिजन सड़क से हटे।