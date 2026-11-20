Jaunpur News: कार-बाइक की टक्कर में राइस मिल कर्मचारी की मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:10 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:10 AM IST
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बरईपार। सुजानगंज थाना क्षेत्र के दारुनपुर गांव के पास बुधवार की रात करीब नौ बजे कार-बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार सुरेश यादव (37) की मौत हो गई। वहीं, कार सवार वेद प्रकाश गौतम घायल हो गए। सोनहिता गांव निवासी सुरेश यादव एक राइस मिल में काम करते थे। बुधवार की रात काम खत्म करने के बाद वह बाइक से घर लौट रहे थे। दारुनपुर गांव के पास सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें पीएचसी सुजानगंज पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि सुरेश के सीने में चोट लगी थी।कार सवार वेद प्रकाश गौतम पवारा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सुजानगंज थानाध्यक्ष अमित कुमार पांडेय ने बताया कि कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के परिवार में पत्नी अनीता यादव, पुत्र आदित्य, बेटी श्रेया को छोड़ गए हैं। मां कुबेरा देवी और भाई राजेश यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य भी सदमें में हैं।
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