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इन सड़कों की होगी मरम्मत

राजबाजार-बनकट लोदी संपर्क मार्ग

सिंगरामऊ पुराने हाईवे से गुंदरनाथ मंदिर होते हुए इंटर कॉलेज तक

कस्तूरीपुर केवट बस्ती-लमहन संपर्क मार्ग

दुगौली कला, बेदौली ब्राह्मण बस्ती, बेलावा हरिजन बस्ती की सड़क

इब्राहिमपुर-मजीठी, बक्शा-तेजीबाजार मार्ग के किमी 29 से बुझवट होते हुए प्रतापगढ़ बॉर्डर तक

केवटली कला में जयप्रकाश पांडेय के घर तक

मरखापुर-कोल, बरबसपुर में सती मंदिर तक

बदलापुर खुर्द-बलुआ मार्ग पर पीली नदी के चकरियहवा घाट का पहुंच मार्ग

मिरशादपुर लोहार बस्ती, सुतौली संपर्क मार्ग, सिंगरामऊ-रायसी मार्ग के किमी तीन से नकहरा खानदेव संपर्क मार्ग

बदलापुर खुर्द-बीरभानपुर, घनश्यामपुर-बड़ेरी मार्ग से पश्चिम वाहिनी घाट तक

बटाऊबीर-नौपेड़वा मार्ग से ब्राह्मण बस्ती

दुधौड़ा-नौरंगाबाद, देनुआ विश्वकर्मा और ब्राह्मण बस्ती तथा एनएच-56 से अमित मिश्रा के घर तक

बदलापुर। विधानसभा क्षेत्र की 30 जर्जर सड़कों की मरम्मत पर 5.37 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए शासन से धनराशि अवमुक्त हो गई है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कराकर निर्माण शुरू कराया जाएगा। भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि इनमें अधिकांश सड़कों का निर्माण जिला पंचायत, मंडी समिति और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने काफी पहले कराया था। लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण सड़कें जर्जर हो गई थीं। क्षेत्रीय लोगों की मांग पर इन सड़कों को लोक निर्माण विभाग में हस्तांतरित कराया गया। इसके बाद मरम्मत की कार्ययोजना तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। विभाग से मंजूरी मिलने के बाद धनराशि भी जारी हो गई है। जल्द ही विशेष मरम्मत का काम शुरू कराया जाएगा।