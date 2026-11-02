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Jaunpur News: परेशान रहे अभ्यर्थी, कहीं धक्कामुक्की तो कहीं फर्श पर इंतजार

Mon, 02 Nov 2026 02:08 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:08 AM IST
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Ramlila: The performance of Sita's Swayamvar and the dialogue between Parashuram and Lakshman was emotional
शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर लेटे अभ्यर्थी। संवाद
शाहजहांपुर। पीईटी देने के लिए आए अभ्यर्थियों का सफर काफी दुश्वारी भरा रहा। दूसरी ओर वापसी में ट्रेनों में प्रवेश करने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ी। गोंडा, बस्ती, जौनपुर और सुल्तानपुर समेत कई जिलों से अभ्यर्थी शनिवार की रात ही पहुंच गए थे। सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक हरी सिंह मीना ने बताया कि दोपहर में साढे़ 12 बजे आई अमरनाथ एक्सप्रेस में सीट घेरने को लेकर जद्दोजहद शुरू हुई। जनरल कोच के बाद अभ्यर्थी स्लीपर कोच में भी सवार हो गए। त्रिवेणी एक्सप्रेस की स्थिति भी यही रही। शाहजहांपुर से बिजनौर के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन तय समय सुबह 7:20 बजे नहीं पहुंची। इस बीच स्पेशल ट्रेन से सफर के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। तभी दूसरी स्पेशल ट्रेन आई, जिसमें आधे अभ्यर्थी सवार होकर चले गए। फिर परीक्षा स्पेशल ट्रेन को लाइन नंबर चार पर लिया गया। यह ट्रेन तय समय से एक घंटा विलंब से रवाना हुई। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि पीईटी स्पेशल ट्रेन के खाली रैक की जांच के चलते देरी हुई है। संवाद

शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर लेटे अभ्यर्थी। संवाद

शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर लेटे अभ्यर्थी। संवाद

शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर लेटे अभ्यर्थी। संवाद

शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर लेटे अभ्यर्थी। संवाद

शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर लेटे अभ्यर्थी। संवाद

शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर लेटे अभ्यर्थी। संवाद

शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर लेटे अभ्यर्थी। संवाद

शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर लेटे अभ्यर्थी। संवाद

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