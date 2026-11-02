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रामलीला : सीता स्वयंवर और परशुराम लक्ष्मण संवाद का भावपूर्ण हुआ मंचन

Mon, 02 Nov 2026 02:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:07 AM IST
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Ramlila: The performance of Sita's Swayamvar and the dialogue between Parashuram and Lakshman was emotional
सलखापुर गांव में आयोजित रामलीला में शिव धनुष टूटने पर क्राेधित मुद्रा में परशुराम। संवाद
जौनपुर। कचगांव क्षेत्र के सलखापुर गांव में मौनी बाबा रामलीला समिति में शनिवार को सीता स्वयंवर व परशुराम लक्ष्मण संवाद का भावपूर्ण मंचन किया गया।
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भगवान शिव का धनुष टूटते ही राम के जयकारे से पूरा पंडाल गूंज उठा। रामलीला का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य अमरेश रतन सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह सेठ, प्रबंधक संत प्रसाद सिंह ने राम-सीता की आरती उतार कर की। रामलीला मंचन में सीता स्वयंवर में जब राजागण धनुष हिला न सके तो राजा जनक के मन में बेटी विवाह को लेकर चिंता व्याप्त हो गई। हताश होकर उन्होंने कहा कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही बिबाहु। उनके हताशा भरे वाक्य को सुनकर जहां लक्ष्मण का क्षत्रिय पुरुषार्थ जागृत हो उठा, वहीं पर विश्वामित्र ने राम को संकेत कर जनक का संताप दूर करने को कहा। अंत में राम शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने ही धनुष टूट जाता है। धनुष टूटते ही राजा का प्रण पूरा होता है। राम के गले में सीता वरमाला डालकर वरण करती है। लक्ष्मण व परशुराम के संवाद देखकर दर्शक रोमांचित हो जाते हैं। राम का अभिनय अक्षत श्रीवास्तव, लक्ष्मण रौनक सिंह, सीता जनक प्रवीण सिंह, परशुराम विशाल सिंह, विश्वामित्र संत प्रसाद सिंह, धोधुया राजा विशाल सिंह बिट्टू, बाणासुर सतीश कुमार सिंह व रावण विकास सिंह भोला ने किया।
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