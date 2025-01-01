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बीडीओ ने बताया कि पोर्टल पर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसके बाद परिवार के सदस्यों से जुड़े करीब 40 सवालों के जवाब भरने होंगे। जानकारी सबमिट करने के बाद एक यूनिक स्व-गणना आईडी जारी होगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। बाद में जनगणना के लिए घर पहुंचने वाले प्रगणकों को यह आईडी उपलब्ध करानी होगी।उन्होंने ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों को अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में घर-घर जाकर लोगों को स्व-गणना के लिए प्रेरित करने और ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी देने का निर्देश दिया। बैठक में विकास खंड में संचालित अन्य विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बीडीओ ने योजनाओं के क्रियान्वयन में जिम्मेदारी बरतने को कहा।इस दौरान प्रभारी एडीओ पंचायत संजय यादव, सचिव शिवमूर्ति यादव, विनोद यादव, राकेश सिंह, अजय यादव, हरिश्चंद्र यादव, दीपक सिंह, नरेंद्र कुमार, संतोष राजभर, मो. शाहिद समेत सभी पंचायत सचिव उपस्थित रहे।