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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में जिला स्वीप कोआर्डिनेटर सैय्यद मोहम्मद मुस्तफा ने छात्र-छात्राओं को मतदाता बनने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2027 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए आयु और निवास प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। मतदाता सेवा पोर्टल और संबंधित मोबाइल एप के माध्यम से भी घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा। सभी पात्र युवा, विशेषकर महिलाएं, मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने परिवार, मोहल्ले और गांव के छूटे हुए पात्र लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। बताया कि 28 और 29 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। वहां भी आवेदन किया जा सकता है।कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने जिम्मेदार मतदाता बनने की शपथ ली। इस अवसर पर हरगोविंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. संजीव कुमार सिंह, जीजीआईसी की प्रधानाचार्य प्रतिमा यादव, ईएलसी नोडल सैय्यद अब्बास हैदर, डॉ. रोली सिन्हा, अजय कुमार, डॉ. ऋचा त्रिपाठी और सीमा मिश्रा सहित अन्य उपस्थित रहे।