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सुरेरी। थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित मायके में रह रही युवती की तहरीर पर पुलिस ने एआई की मदद से उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता मूल रूप से भदोही जिले की रहने वाली है और पिछले तीन महीने से अपने मायके में रह रही है। आरोप है कि बिहार के सारण निवासी वीर बहादुर चौधरी पिछले कुछ दिनों से एआई का इस्तेमाल कर उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो तैयार कर इंस्टाग्राम व फेसबुक पर प्रसारित कर रहा था। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप पर कॉल कर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। थानाध्यक्ष गंगासागर मिश्र ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।