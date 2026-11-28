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सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। विवाद के कारण का पता लगाया जा रहा है।

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गौराबादशाहपुर। ककुहा गांव में शुक्रवार की रात 10 बजे बहुभोज कार्यक्रम के दौरान युवकों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। कहासुनी के बाद हुई मारपीट और चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। जबकि एक किशोर घायल हो गया। हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। ककुहा गांव निवासी मनीष तिवारी के घर शुक्रवार की रात में बहुभोज का कार्यक्रम था। इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर गांव के युवकों के बीच किसी बात के लिए कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट और चाकूबाजी में बदल गई। घटना में ककुहा गांव निवासी बिंद्रेश उर्फ कल्लू राजभर (26) की मौत हो गई। वहीं, किशोर ऋतेश के चेहरे पर चाकू लगने से वह घायल हो गया।