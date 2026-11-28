Jaunpur News: 261 अंक के साथ मड़ियाहूं बना ओवरऑल चैंपियन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:57 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:57 AM IST
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जौनपुर। परिषदीय विद्यालयों की दो दिवसीय 48वीं जिला स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुक्रवार को बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में समापन हुआ। प्रतियोगिता में 261 अंक प्राप्त कर मड़ियाहूं तहसील ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि 144 अंक के साथ शाहगंज उपविजेता रहा। सदर तहसील 88 अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रही। 84 अंक के साथ मछलीशहर चौथे स्थान पर, 63 अंक के साथ केराकत पांचवा और 26 अंक पाकर बदलापुर तहसील छठवें स्थान पर रहा। समापन समारोह की मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सदस्य सीमा द्विवेदी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल, प्रमाणपत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
प्रतियोगिता में जिले के सभी विकास खंडों से चयनित बालक-बालिका खिलाड़ियों ने कबड्डी, खो-खो, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और चक्का फेंक सहित विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया। इसके साथ ही लोकगीत, लोकनृत्य, समूहगान और नाटक के माध्यम से बच्चों ने सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के आधार पर मंडल स्तरीय स्पर्धा के लिए जनपद की विजेता टीमों का चयन भी किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। उन्होंने सफल आयोजन के लिए सभी समितियों और सहयोगियों के प्रति आभार जताया। संचालन नूपुर श्रीवास्तव और शैलेश चतुर्वेदी ने किया। इस दौरान जितेंद्र उपाध्याय, बीईओ बसंत कुमार शुक्ल, डीसी विशाल उपाध्याय, डीसी एमडीएम अरुण मौर्य, जिला व्यायाम शिक्षक रविचंद्र यादव, राकेश यादव, प्रियंका सिंह, विंध्यवासिनी उपाध्याय, राजू सिंह, सै. मो. मुस्तफा सहित शिक्षक, विद्यार्थी और विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में अपार प्रतिभा : सीमा द्विवेदी
मुख्य अतिथि सीमा द्विवेदी ने कहा कि ग्रामीण अंचल के बच्चों में अपार प्रतिभा है। उन्हें केवल सही मंच और प्रोत्साहन की जरूरत है। बच्चों को मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। खेल में हार को सहजता और जीत को विनम्रता से स्वीकार करना सीखने को मिलता है। खेलों के माध्यम से भी मेहनत के दम पर भविष्य संवारा जा सकता है। विशिष्ट अतिथि बीआरपी इंटर कॉलेज के प्रबंधक हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने आयोजन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और आयोजन समिति को बधाई दी।
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प्रतियोगिता में जिले के सभी विकास खंडों से चयनित बालक-बालिका खिलाड़ियों ने कबड्डी, खो-खो, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और चक्का फेंक सहित विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया। इसके साथ ही लोकगीत, लोकनृत्य, समूहगान और नाटक के माध्यम से बच्चों ने सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के आधार पर मंडल स्तरीय स्पर्धा के लिए जनपद की विजेता टीमों का चयन भी किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। उन्होंने सफल आयोजन के लिए सभी समितियों और सहयोगियों के प्रति आभार जताया। संचालन नूपुर श्रीवास्तव और शैलेश चतुर्वेदी ने किया। इस दौरान जितेंद्र उपाध्याय, बीईओ बसंत कुमार शुक्ल, डीसी विशाल उपाध्याय, डीसी एमडीएम अरुण मौर्य, जिला व्यायाम शिक्षक रविचंद्र यादव, राकेश यादव, प्रियंका सिंह, विंध्यवासिनी उपाध्याय, राजू सिंह, सै. मो. मुस्तफा सहित शिक्षक, विद्यार्थी और विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में अपार प्रतिभा : सीमा द्विवेदी
मुख्य अतिथि सीमा द्विवेदी ने कहा कि ग्रामीण अंचल के बच्चों में अपार प्रतिभा है। उन्हें केवल सही मंच और प्रोत्साहन की जरूरत है। बच्चों को मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। खेल में हार को सहजता और जीत को विनम्रता से स्वीकार करना सीखने को मिलता है। खेलों के माध्यम से भी मेहनत के दम पर भविष्य संवारा जा सकता है। विशिष्ट अतिथि बीआरपी इंटर कॉलेज के प्रबंधक हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने आयोजन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और आयोजन समिति को बधाई दी।
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