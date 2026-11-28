बूथ स्तर पर भाजपा संगठन को करें मजबूत : प्रकाश पाल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:34 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:34 AM IST
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शाहगंज। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल के नगर आगमन पर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रामलीला भवन चौक, कोतवाली चौक और जेसीज चौक पर कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष ईशान राम जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के बाद डाक बंगले में विधायक रमेश सिंह ने उन्हें अंगवस्त्र पहनाकर और स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ता अभी से पूरी सक्रियता के साथ जुट जाएं। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया। इस दौरान डॉ. उमेश चंद तिवारी, विनय सिंह, रीता जायसवाल, चिंताराम शर्मा, कालीचरण जायसवाल, धर्मेंद्र सिंह आदि रहे।
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