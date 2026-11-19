विज्ञापन

जौनपुर। सिद्दीकपुर स्थित एसएस पब्लिक स्कूल में आयोजित दिवंगत समर बहादुर सिंह छह-ए-साइड अंतर-विद्यालयी फुटबॉल टूर्नामेंट का बृहस्पतिवार को समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में मां दुर्गा सीनियर सेकंडरी विद्यालय ने डालिम्स पब्लिक स्कूल को हराकर खिताब अपने नाम किया। डॉ. रिजवी लर्नर्स की टीम तीसरे स्थान पर रही। टूर्नामेंट के अंतिम दिन पहले सेमीफाइनल में एसएस पब्लिक स्कूल सिद्दीकपुर और मां दुर्गा सीनियर सेकंडरी विद्यालय के बीच मुकाबला हुआ। इसमें मां दुर्गा विद्यालय की टीम विजयी रही। दूसरे सेमीफाइनल में डालिम्स पब्लिक स्कूल ने डॉ. रिजवी लर्नर्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में मां दुर्गा सीनियर सेकंडरी विद्यालय ने जीत दर्ज की। समापन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि यूपीएससी स्कूल के सचिव सत्येंद्र बहादुर सिंह, स्कूल निदेशक विश्वतोष नारायण सिंह, शिक्षा निदेशक आलोक यादव और प्रधानाचार्या सीमा सिंह ने किया। अतिथियों ने विजेता, उपविजेता टीमों और सभी कोचों को बेहतर प्रदर्शन व खेल भावना के लिए बधाई दी। प्रधानाचार्या सीमा सिंह ने आभार जताया।