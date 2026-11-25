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अपराध पर नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 109 पुलिस बूथ बनाए गए हैं। लेकिन बूथों पर पुलिसकर्मियों के नहीं होने से जिले में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा घटनाएं शहरी क्षेत्रों में हो रही हैं। सोमवार को संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने देखा कि शहर से गांव तक के क्षेत्रों में स्थित 35 पुलिस बूथों पर ताले लटके हैं। पुलिस बूथ बंद मिलना पुलिस की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

यहां लटके मिले ताले



- रसूलाबाद तिराहा स्थित शकरमंडी पुलिस बूथ पर दोपहर 1:40 बजे ताला लटका रहा।

- लाइन बाजार थाना क्षेत्र के शीतला चौकिया धाम स्थित बूथ पर दोपहर 1:51 बजे ताला बंद मिला।

- शहर कोतवाली क्षेत्र में सद्भावना पुल के पास केरारवीर मंदिर के निकट बने पुलिस बूथ पर दोपहर 1:56 बजे भी ताला लटका मिला।

- बरगुदर पुल स्थित पुलिस बूथ पर दोपहर 1:11 बजे ताला लटका मिला।

- अरुआवा बाजार स्थित बूथ पर दोपहर 2:35 बजे ताला बंद मिला।

- मुर्तजाबाद में माइक्रोटेक कॉलेज के पास बने पुलिस बूथ पर दोपहर 1:30 बजे ताला बंद था।

109 पुलिस बूथ हैं जिले में

41 शहरी क्षेत्रों में

68 ग्रामीण क्षेत्रों में