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Jaunpur News: कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह को जान से मारने की धमकी, अभद्र टिप्पणी का आरोप

Mon, 02 Nov 2026 02:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:14 AM IST
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Kunda MLA Raghuraj Pratap Singh threatened with death, accused of making obscene remarks
शाहगंज। सोशल मीडिया पर कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सरिस गांव निवासी विवेक कुमार सिंह ने मामले में राजन सूटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। विवेक ने प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप कि राजन सूटर नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर विधायक रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में विधायक की मां, बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में बार-बार विधायक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है, प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है।
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