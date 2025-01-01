विज्ञापन





धानापुर। कस्बा स्थित शहीद हीरा सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को दो दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह का समापन हुआ। दूसरे दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन रिले दौड़, कबड्डी, रस्साकशी, स्लो साइकिल रेस, म्यूजिकल चेयर, योग और दौड़ सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। कबड्डी के पुरुष वर्ग में ज्वाला यादव की टीम ने पहला और अभिषेक पांडेय की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में खुशबू की टीम विजेता और अंकिता की टीम उपविजेता रही। रिले दौड़ के महिला वर्ग में पूजा की टीम प्रथम, अंशप्रिया की टीम द्वितीय और तनु की टीम तृतीय स्थान पर रही। पुरुष वर्ग में सौरभ गुप्ता की टीम ने पहला, अभिषेक शर्मा की टीम ने दूसरा और विशाल यादव की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। समारोह में मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. ध्रुव भूषण सिंह और विशिष्ट अतिथि डॉ. किरण यादव ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खेल समारोह के संयोजक डॉ. नौशाद अहमद ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। विशिष्ट अतिथि डॉ. किरण यादव ने कहा कि खेल शारीरिक विकास के साथ आत्मविश्वास और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी बढ़ाते हैं।