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सिंगरामऊ। मेढ़ा गांव में आयोजित सात दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा में अयोध्या धाम से आए कथा व्यास परम पूज्या रामचरितमानस मर्मज्ञ शिखा चतुर्वेदी ने भगवान श्रीराम के नाम की महिमा, नारद मोह प्रसंग व माता सती और राजा दक्ष के यज्ञ की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा में व्यास ने राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहा कि राम नाम का स्मरण करते ही दशों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है। राम नाम के प्रभाव से गिद्धराज जटायु, अजामिल और ध्रुव जैसे भक्तों का उद्धार हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने भी उल्टा नाम जपकर भगवान की कृपा प्राप्त की। नारद मोह प्रसंग का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा माता के समान करते हैं। जिस प्रकार माता अपने बच्चे के घाव को ठीक करने के लिए कभी-कभी कठोर उपाय अपनाती है, बच्चे की भलाई के लिए उस पर अस्तुरा भी चलवा देती है उसी प्रकार भगवान भी भक्तों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को श्रद्धा और विश्वास का रूप व समता का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके सानिध्य में चूहा, सर्प, गरुड़ और नंदी जैसे परस्पर विरोधी स्वभाव वाले जीव भी एक साथ रहते हैं। इस दौरान ग्राम प्रधान हुकम यादव, प्रधानाध्यापक समरजीत तिवारी, प्रचुर तिवारी, मुन्नू यादव, डॉ दिनेश सिंह, शिव कुमार, विनय शर्मा आदि रहे।