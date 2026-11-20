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उनके कार्यकाल में पाकिस्तान के दो हिस्से हुए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने उन्हें आयरन लेडी बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पाकिस्तान के एक लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इस दौरान किसान प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सलामत अली का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिला सचिव इरशाद खान, राजीव निषाद, राजकुमार गुप्ता, जब्बार अली सलमानी, मुहम्मद ताहिर, प्रवेश निषाद, राजेश गौतम और इकबाल हुसैन आदि रहे।

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जौनपुर। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर बृहस्पतिवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राजीव भवन स्थित पार्टी कार्यालय में समारोह आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी विश्व की सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल थीं। उनके नेतृत्व में भारत की गिनती दुनिया के शक्तिशाली देशों में होने लगी थी।