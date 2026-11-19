Jaunpur News: सामूहिक विवाह योजना में 409 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:57 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:57 PM IST
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मड़ियाहूं। श्रीरामलीला मैदान में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सात विकास खंडों के 409 पात्र जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इनमें चार मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नौ विद्वान पंडितों ने विवाह की रस्में पूरी कराईं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके सुखमय दांपत्य जीवन की कामना की। जिला समाज कल्याण अधिकारी नीरज पटेल ने बताया कि रामपुर, रामनगर, मड़ियाहूं, जलालपुर, सिरकोनी, बरसठी और मछलीशहर विकास खंडों से 464 जोड़ों को आमंत्रित किया गया था। इनमें जांच के बाद पात्र पाए गए 409 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर एक लाख रुपये की व्यवस्था है। इसमें 64 हजार रुपये सीधे लाभार्थी के खाते में भेजे जाते हैं, 21 हजार रुपये के उपहार और गृहस्थी का सामान दिया जाता है, जबकि 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। मुख्य अतिथि अपना दल एस के मड़ियाहूं अपना दल एस विधायक डॉ. आरके पटेल ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से नहीं कर पाते। समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष मछलीशहर डॉ. अजय कुमार सिंह, सीडीओ नरेंद्र बहादुर सिंह, एसडीएम अजय कुमार अंबष्ट, एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय, तहसीलदार रविरंजन कश्यप आदि रहे।
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