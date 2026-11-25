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जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि, दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या में कमी आई है। परिवहन विभाग के जनवरी से अक्तूबर तक के तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 में जिले में 617 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जबकि साल 2025 की इसी अवधि में 577 दुर्घटनाएं हुई थीं। इस तरह दुर्घटनाओं की संख्या में 40 की वृद्धि हुई है। राहत की बात यह है कि हादसों में मृतकों की संख्या 389 से घटकर 333 रह गई। यानी 56 लोगों की जान बची है। इसके उलट घायलों की संख्या में 52 का इजाफा हुआ है। साल 2025 में 390 लोग घायल हुए थे, जबकि 2026 में यह संख्या बढ़कर 442 हो गई। आंकड़े बताते हैं कि हादसों में मौतें कम हुई हैं, लेकिन दुर्घटनाओं और घायलों की संख्या बढ़ी है।आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से अक्तूबर 2025 के बीच जिले में 577 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। इनमें 389 लोगों की मौत हुई थी और 390 लोग घायल हुए थे। वहीं, साल 2026 की इसी अवधि में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़कर 617 पहुंच गई। इन हादसों में 333 लोगों की मौत हुई और 442 लोग घायल हुए। तुलनात्मक रूप से देखें तो दुर्घटनाओं में 6.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मृतकों की संख्या में 14.40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। घायलों की संख्या 13.33 प्रतिशत बढ़ी है। यानी दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई, लेकिन मृतकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद घायलों की बढ़ती संख्या सड़क सुरक्षा के लिहाज से चुनौती बनी है।अक्तूबर महीने के आंकड़ों में भी सड़क दुर्घटनाओं और मृतकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2025 के अक्तूबर में जिले में 68 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जबकि अक्तूबर 2026 में यह संख्या घटकर 46 रह गई। यानी 22 दुर्घटनाएं कम हुईं। इसी तरह मृतकों की संख्या 41 से घटकर 20 रह गई। इस तरह 21 लोगों की मौत कम हुई। हालांकि, घायलों की संख्या में कमी नहीं आई। अक्तूबर 2025 में 31 लोग घायल हुए थे, जबकि अक्तूबर 2026 में यह संख्या बढ़कर 34 हो गई। यानी हादसों में कमी के बावजूद तीन अधिक लोग घायल हुए।विवरणवर्ष 2025वर्ष 2026सड़क दुर्घटनाएं577617मृतकों की संख्या 389333घायलों की संख्या 390 442सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यातायात नियमों का पालन कराने के साथ ही ओवरस्पीडिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जनवरी से अक्तूबर तक के आंकड़ों में मृतकों की संख्या में कमी आना राहत की बात है, लेकिन दुर्घटनाओं और घायलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। - अजीत सिंह, एआरटीओ।