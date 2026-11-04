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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Gyan Prakash Singh expressed gratitude for the successful organization of the Shri Ram Katha

Jaunpur News: श्रीराम कथा के सफल आयोजन पर ज्ञान प्रकाश सिंह ने जताया आभार

Wed, 04 Nov 2026 01:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:35 AM IST
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Gyan Prakash Singh expressed gratitude for the successful organization of the Shri Ram Katha
ज्ञान प्रकाश सिंह। विज्ञापन विभाग
जौनपुर।
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नौ दिवसीय श्रीराम कथा के सफल आयोजन पर भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह ने जनपदवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम की कृपा और जौनपुरवासियों के प्रेम, श्रद्धा व सहयोग से कथा का आयोजन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। नौ दिनों तक श्रद्धालुओं की सहभागिता से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। उन्होंने सेवा भारती, जौनपुर के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और सभी सहयोगियों का अभिनंदन किया। कहा कि श्रीराम कथा से समाज में संस्कार, सेवा, समरसता और भाईचारे की भावना को मजबूती मिली। प्रभु श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाना ही कथा की वास्तविक सार्थकता है। उन्होंने सभी जनपदवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए आयोजन को सफल बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आभार जताया।
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