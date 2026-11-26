Jaunpur News: खो-खो में गोरापट्टी और भन्नौर के खिलाड़ियों का रहा दबदबा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:51 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:51 PM IST
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बरसठी। गनेशपुर मिनी स्टेडियम में 48वीं ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। खो-खो, कबड्डी और योग सहित विभिन्न खेलों में बच्चों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं में गोरापट्टी और भन्नौर के खिलाड़ियों का दबदबा रहा।
प्रतियोगिता में खो-खो बालिका वर्ग में कंपोजिट विद्यालय गोरापट्टी, बालक वर्ग में कंपोजिट विद्यालय भन्नौर व उच्च प्राथमिक बालक वर्ग में यूपीएस भन्नौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कबड्डी में प्राथमिक वर्ग और प्राथमिक बालक वर्ग में कंपोजिट विद्यालय गोरापट्टी विजेता रहा। वहीं, बालिका वर्ग और उच्च प्राथमिक बालक वर्ग में कंपोजिट विद्यालय भन्नौर ने जीत दर्ज की। योग प्रतियोगिता में भी कंपोजिट विद्यालय भन्नौर के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी कार्यक्रम में आकर्षण बढ़ाया। इस दौरान बीईओ सुनील प्रजापति, ग्राम प्रधान गनेशपुर गुलाब चंद यादव, रेनू सिंह, डॉ. सूर्यभान पटेल रहे।
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प्रतियोगिता में खो-खो बालिका वर्ग में कंपोजिट विद्यालय गोरापट्टी, बालक वर्ग में कंपोजिट विद्यालय भन्नौर व उच्च प्राथमिक बालक वर्ग में यूपीएस भन्नौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कबड्डी में प्राथमिक वर्ग और प्राथमिक बालक वर्ग में कंपोजिट विद्यालय गोरापट्टी विजेता रहा। वहीं, बालिका वर्ग और उच्च प्राथमिक बालक वर्ग में कंपोजिट विद्यालय भन्नौर ने जीत दर्ज की। योग प्रतियोगिता में भी कंपोजिट विद्यालय भन्नौर के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी कार्यक्रम में आकर्षण बढ़ाया। इस दौरान बीईओ सुनील प्रजापति, ग्राम प्रधान गनेशपुर गुलाब चंद यादव, रेनू सिंह, डॉ. सूर्यभान पटेल रहे।
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