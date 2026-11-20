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बरईपार। कटका गांव में चल रहे श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का बृहस्पतिवार को वृंदावन से आए कथा व्यास श्यामजी महाराज ने रुक्मिणी विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से की गई प्रार्थना पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। उन्होंने बताया कि विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान श्रीकृष्ण को अपना आराध्य मानती थीं। वह मन ही मन उन्हें पति स्वीकार कर चुकी थीं, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। इससे व्यथित रुक्मिणी ने भगवान श्रीकृष्ण को संदेश भेजकर अपनी रक्षा और विवाह करने की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्रीकृष्ण विदर्भ पहुंचे और रुक्मिणी को अपने साथ ले आए। इसके बाद दोनों का विधि-विधान से विवाह हुआ। श्यामजी महाराज ने कहा कि भगवान भाव के भूखे हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कथा के दौरान रुक्मिणी-कृष्ण विवाह की आकर्षक झांकी सजाई गई। आयोजक सुरेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि 21 नवंबर को कथा विश्राम, पूर्णाहुति और हवन के बाद भगवान जगन्नाथ का भात एवं विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। मुख्य यजमान आशा देवी एवं अवधेशचंद्र मिश्रा हैं। यज्ञाचार्य पं. मार्कंडेय प्रसाद पांडेय हैं।