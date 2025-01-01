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महराजगंज। जनरेटर और लाइट सजावट का काम करने वाले विनोद यादव (26) की सोमवार की रात में मौत हो गई। पिता ने ठेकेदार और उसके साथियों पर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। राजपुर रुखार गांव निवासी विनोद यादव जनरेटर और लाइट सजावट का काम करता था। उसके पिता रामफेर यादव के अनुसार विनोद ने कुछ समय पहले यह काम छोड़ दिया था। करीब 10 दिन पहले महराजगंज पड़ाव निवासी ठेकेदार प्रदीप विश्वकर्मा उसे दोबारा काम पर ले गया था। सोमवार को प्रदीप उसे बक्शा थाना क्षेत्र के औका गांव निवासी फुन्नन निषाद के यहां शादी समारोह में काम करने के लिए ले गया था। वहां मेहंदी और भतवान की रस्म थी। रात में परिजनों को फोन कर बताया कि विनोद को चक्कर आया और वह गिर गया है। उसे उपचार के लिए बदलापुर ले जाया गया है। पिता ने प्रदीप को फोन कर अस्पताल का पता पूछा तो उसने आने से मना करते हुए कहा कि वे लोग शव लेकर घर आ रहे हैं। कुछ देर बाद प्रदीप का भाई सोचन विश्वकर्मा वाहन से विनोद का शव लेकर घर पहुंचा। पिता का आरोप है कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। महराजगंज के कार्यवाहक थानाध्यक्ष मुरलीधर राव ने बताया कि पिता के प्रार्थना पत्र पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटनास्थल बक्शा थाना क्षेत्र में होने के कारण प्राथमिकी वहीं दर्ज होगी।