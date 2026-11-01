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Jaunpur News: 5 नवंबर को गडकरी करेंगे मुंगराबादशाहपुर बाईपास का शिलान्यास

Sun, 01 Nov 2026 02:28 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:28 AM IST
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Gadkari to lay the foundation stone for the Mungrabadshahpur bypass on November 5
जौनपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पांच नवंबर को जौनपुर आएंगे। वह मुंगराबादशाहपुर में प्रस्तावित बाईपास की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे मुंगराबादशाहपुर स्थित सार्वजनिक महाविद्यालय में आयोजित होगा। राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने क्षेत्रवासियों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। राज्यसभा सांसद के अनुसार, मुंगराबादशाहपुर बाईपास की लंबाई 4.335 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण पर 197 करोड़ रुपये खर्च होंगे। परियोजना के विवरण में निर्माण पूरा करने की निर्धारित तिथि 23 मार्च 2027 और संभावित पूर्णता तिथि 22 सितंबर 2027 दर्ज है।
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कस्बे में वाहनों का दबाव होगा कम

बाईपास बनने से मुंगराबादशाहपुर कस्बे के भीतर से गुजरने वाले वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है। इससे जौनपुर-प्रयागराज मार्ग पर आवागमन करने वालों को राहत मिलेगी। कस्बे में जाम की समस्या कम होने के साथ सड़क हादसों की आशंका घटाने और क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों को गति देने में भी मदद मिल सकती है।
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दौरे की तैयारियों को लेकर भाजपा की बैठक आज

भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर एक नवंबर को मुंगराबादशाहपुर में पार्टी की बैठक बुलाई गई है। इसमें कार्यक्रम की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर चर्चा होगी। लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। उधर, जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं।
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